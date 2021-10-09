Aleyna Ağgül'ün sır ölümünde şok detay! Teyzesi konuştu: Evime kadar geldi kapımı tekmeleyip camımı yumrukladı!
Iğdır'da, evinin önünde ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün, "Ölümümden sorumlu" diye not bırakıp adını verdiği, genç kıza şantajla tecavüz etmek ve ölümüne neden olmakla suçlanan işadamı Gökhan Argın'ın polisin yeni delillere ulaşması sonucu 8 gün sonra tutuklandı. Aleyna Ağgül'ün teyzesi ise olayla ilgili yeni detayları paylaştı. Aleyna'nın büyük sırları olduğunu ancak kendilerine anlatmadığını belirten teyzesi, "Gökhan Argın benim evime kadar geldi. Ben yokken kapımı tekmelemiş camımı yumruklamış." dedi.
Trabzon'da gerçekleştirilen çalışmaların ardından Aleyna, Iğdır'da toprağa verildi. Olay günü polisin incelemeleri sonrası Aleyna tarafından yazılan 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu incelemeye alındı. Aleyna'nın intihar ettiği sırada bölgede bulunan sınıf arkadaşı Göktürk Argın gözaltına alındı.
IĞDIR SAHİP ÇIKTI
4 Ekim'de 'Aleyna'nın Hayatını Çaldırlar' başlığı ile gündeme gelen acı olayda ise perdeler tek tek aralandı. Aleyna'nın babası Kemal Ağgül, kızının daha önce Argın tarafından tehdit edildiğini ve bundan dolayı Iğdır Emniyeti Çocuk Şube Birimlerine başvuruda bulunduğunu ilk kez açıklamıştı.
Baba Ağgül, kızının ölümüne sebep olanların serbest olmasına isyan ederek adaletin bir an önce bulmasını talep etti. Bu haberler üzerine bir açıklama yapan 42 yaşındaki Argın, suçlamaları reddederek Aleyna'yı suçladı. Aleyna ile gönül ilişkisi olduğunu söyleyen Argın, hiçbir şekilde kendisinin genç kızı rahatsız etmediğini açıklamıştı. Iğdır'da ise BARO ve diğer bazı STK'lar tarafından Aleyna'ya destek açıklamaları yapıldı. Sosyal medyada Türkiye'nin gündemine oturan genç kızın intiharında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya müdahil olacağını açıkladı.