Çöpe atılan teknolojik aletlere aman dikkat! Bilgileriniz ele geçirilebilir...

İsrail'in Lübnan'daki teknolojik cihazları patlattığı saldırılar gündemdeki yerini korurken, uzmanlar çöpe atılan elektronik atıkların da başka bir siber güvenlik riski taşıdığına dikkat çekti. Çöpe atılan cihazlardaki özel veriler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir.
İsrail'in Lübnan'da uzaktan müdahale ile Hizbullah'a ait çağrı cihazı ve telsizleri patlatması ile gündeme gelen siber güvenlik konusunda yeni bir unsur daha ortaya çıktı. Yalnızca kullanımda olan cihazların değil kullanım ömrünü tamamladığı için çöpe atılan teknolojik cihazların da çok önemli bir siber güvenlik açığına sebep olduğu öğrenildi.
Gerekli önlemler alınmadan çöpe atılan telefon, tablet ve bilgisayarların büyük güvenlik riskleri taşıdığını anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, "Türkiye'de her yıl 700 bin ton elektronik atık çöpe gidiyor. Bunların yüzde 15'ini bilgisayar ve tabletler, yüzde 9'unu cep telefonları oluşturuyor. Bunlar gerekli önlemler alınmadan çöpe atıldığında kişisel veya hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi kaçınılmaz oluyor" dedi.
DİJİTAL MEZARLIK RİSKİ
TAYED Başkanı Öner, kullanılmadığı için çöpe atılan elektronik atıkların dijital mezarlık olarak anıldığını ifade ederek, "Biz tüketiciler tüm verileri güvenli bir şekilde silmek için kolay erişime ve bilgiye sahip olmadığımızdan çöpe attığımız bir elektronik eşya büyük felaketlere yol açabilir. Açık kalmış sosyal medya hesapları, mailler, galerideki özel resimler, kişisel bilgiler gibi tüm hayati verilerimiz bu yolla kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Bu sebeple yapılacak en iyi şey cihazınızı bir yenileyiciye satmaktır. Bu yenileyici tüm verileri özel araçlarla silecek, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayacak ve sonra yenilenmiş ürün olarak satacaktır" dedi.