Çöpe atılan teknolojik aletlere aman dikkat! Bilgileriniz ele geçirilebilir...

1 İsrail'in Lübnan'da uzaktan müdahale ile Hizbullah'a ait çağrı cihazı ve telsizleri patlatması ile gündeme gelen siber güvenlik konusunda yeni bir unsur daha ortaya çıktı. Yalnızca kullanımda olan cihazların değil kullanım ömrünü tamamladığı için çöpe atılan teknolojik cihazların da çok önemli bir siber güvenlik açığına sebep olduğu öğrenildi.

2 Gerekli önlemler alınmadan çöpe atılan telefon, tablet ve bilgisayarların büyük güvenlik riskleri taşıdığını anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, "Türkiye'de her yıl 700 bin ton elektronik atık çöpe gidiyor. Bunların yüzde 15'ini bilgisayar ve tabletler, yüzde 9'unu cep telefonları oluşturuyor. Bunlar gerekli önlemler alınmadan çöpe atıldığında kişisel veya hassas bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi kaçınılmaz oluyor" dedi.