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Şehit polis Mustafa Çalışgan son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin El-Bab bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çalışgan (34), düzenlenen törenle memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

02.10.2022 17:18 - Son Güncelleme: 02.10.2022 17:18
Şehit polis Mustafa Çalışgan son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli evli 2 çocuk babası polis memuru Mustafa Çalışgan, Suriye'nin El Bab bölgesi üs noktasına, terör örgütü mensuplarınca yapılan güdümlü füze saldırısında ağır yaralandı.

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Şehit polis Mustafa Çalışgan son yolculuğuna uğurlandı

Çalışgan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Çalışgan'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit polis Mustafa Çalışgan son yolculuğuna uğurlandı

Çalışgan'ın naaşını Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, şehidin eşi Ceren Çalışgan, annesi Perihan ve babası Mehmet Çalışgan, şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Alp karşıladı.

Şehit polis Mustafa Çalışgan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Şehit Polis Memuru Çalışgan'ın cenazesi buradan önce Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit polis Mustafa Çalışgan son yolculuğuna uğurlandı

Tören saatine yakın hastane morgundan silah arkadaşları tarafından alınan Şehit Çalışgan'ın cenazesi Cumhuriyet meydanına getirildi.

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