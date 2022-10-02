HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat! 3 gün sürecek! 3 Ekim hava durumu

İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK!

İstanbul'a parçalı çok bulutlu ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.