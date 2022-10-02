HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yeni uyarı! İstanbullular dikkat! 3 gün sürecek! 3 Ekim hava durumu
Hava nasıl olacak? Sorusu Ekim ayına girerken vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta için açıklanan hava durumu tahminlerinde İstanbul'a uyarı bulunuyor. Bugünden itibaren sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi İç AnadolKuvvetli yağışın sebep olabileceği sel su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.u'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de rüzgarın kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Öte yandan Pazartesi günü öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yeni haftadan itibaren düşüyor.
Pazartesi ve Salı günü Ankara'da yağış benlenmiyor. Başkentte yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA 3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK!
İstanbul'a parçalı çok bulutlu ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.