Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Eda Ceylan, üniforma giyerek asker selamı verdi.
10.12.2021 15:12
- Son Güncelleme: 10.12.2021 15:21
Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 9 Aralık günü yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralandı.
Şehit Ceylan'ın naaşı, Hatay'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya oradan da kara yolu üzerinden memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.