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Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit uzman çavuşun nişanlısı Eda Ceylan, üniforma giyerek asker selamı verdi.

İHA
10.12.2021 15:12 - Son Güncelleme: 10.12.2021 15:21
Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, 9 Aralık günü yol emniyet görevi icra eden unsurda görevli Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan, arazide kayarak düşmesi sonucu yaralandı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

28 yaşındaki Ceylan, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

Şehit Ceylan'ın naaşı, Hatay'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya oradan da kara yolu üzerinden memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

Helallik alınması için Etiler Mahallesi'ndeki baba evine götürülen şehidin naaşı, daha sonra cenaze namazı için Nur Camisi ve Külliyesi'ndeki düzenlenen tören alanına getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan’a son veda! Nişanlısı üniformasını giydi, asker selamıyla uğurladı

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can ve protokol üyeleri, burada şehidin aile fertlerine başsağlığı diledi.


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