Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı makaslar! Tarihi açılışlar onlarla yapıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar yaptığı açılışlarda kurdele ve makasların saklanması çağrısında bulunuyor. İşte o çağrının somut karşılığı bu sergide. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışlarda kullandığı makaslar ve kesilen kurdeleler Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sergilendi. cKoleksiyonun ilk parçasını, 22 Eylül 2003'te Rize'deki "Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni"nin kurdele ve makası oluşturuyor.
10.12.2021 16:49
- Son Güncelleme: 10.12.2021 17:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başbakan", "siyasi parti genel başkanı" ve "Başkan" olarak katıldığı törenlerde açılışını yaptığı eserlerin kurdele ve makasları, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sergilendi.
2003 yılından bu yana yapılan açılışlarda kullanılan makaslar, kesilen kurdeleyle birlikte muhafaza edildi. Koleksiyonun ilk parçası, 22 Eylül 2003'te Rize'deki "Pazar Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar Teslim Töreni"nin kurdele ve makası oldu.