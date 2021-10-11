HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını işe gitmek için yola çıkacak herkes araştırıyor. Meteoroloji hava durumu ile ilgili son tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, salı günü batı kesimlerde, çarşamba günü yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu