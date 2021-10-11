HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu