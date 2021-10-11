Vav TV İzle
Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını işe gitmek için yola çıkacak herkes araştırıyor. Meteoroloji hava durumu ile ilgili son tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının, salı günü batı kesimlerde, çarşamba günü yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

11.10.2021 08:58 - Son Güncelleme: 11.10.2021 09:12
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AYDIN °C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika Çarşamba günü uyarısı! Donacağız! Bugün hava nasıl olacak?

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

SON DAKİKA