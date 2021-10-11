Bekar Deresi’nin rengi değişti vatandaş İBB’ye isyan etti: Koku dayanılacak gibi değil!
Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluları canından bezdiren CHP'li İBB yönetimi hizmet yapmaması ile eleştirilerin odak noktasında olmaya devam ediyor. Son olarak Üsküdar Çengelköy'deki Bekar deresinin rengi değişti etrafa kötü kokular yayılmaya başladı. İBB tarafından henüz bir çözüme ulaştırılmadığını ifade eden vatandaşlar "Koku dayanılacak gibi değil" diye tepki gösterdi.
Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'nden gelen kötü kokular etkisini sürdürüyor. İBB tarafından henüz çözüme kavuşturulamayan ağır kokular vatandaşında tepkisine yol açtı. Tepkilere neden olan Bekar Deresi'nde kokunun yanı sıra suyun renginde meydana gelen değişimde havadan görüntülendi.
Üsküdar Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na uzanan Bekar Deresi'nden gelen kötü kokulara henüz bir çare bulunamadı. Başta çevre esnafı olmak üzere vatandaşlar da uzun süredir ağır koku yaymaya devam eden Bekar Deresi için İBB'nin çözüm üretmesini istedi.
Esnafın, kafe çevrelerine vantilatör koyarak kokuyla mücadele etmeye çalıştığı görülürken suyun içerisinde batan bir sandalında bulunması şaşkınlık oluşturdu. Hafta sonunda Çengelköy'e gelen vatandaşlar ise oluşan ağır kokuya sitem etti.
Öte yandan Bekar Deresi'nde oluşan suyun rengindeki değişim havadan görüntülendi.
Buraya güzel bir hafta sonu yürüyüşü yaparak manzarayı izlemek için gelmiştik ama koku gerçekten dayanılacak gibi değil. İstanbul'a yakışmayan bir görüntü" diye konuştu.