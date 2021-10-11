Bekar Deresi’nin rengi değişti vatandaş İBB’ye isyan etti: Koku dayanılacak gibi değil!

"İSTANBUL'A YAKIŞMAYAN BİR GÖRÜNTÜ"

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Betül Tıkız, "Burası için büyük bir problem bu. Bu koku bu manzaraya yakışmıyor. Neden çözüm bulamıyorlar, onu da anlamış değilim.