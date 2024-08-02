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Şehit İsmail Haniye için Katar'da cenaze töreni! İslam alemi şehidini uğurladı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'ın başkenti Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere birçok siyasi katıldı. Öte yandan dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 13:16 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 14:55
Şehit İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni! İslam alemi şehidini uğurladı 1

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

Katar'da Haniye için cenaze töreni!

Şehit İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni! İslam alemi şehidini uğurladı 2

Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Heniyye'in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni! İslam alemi şehidini uğurladı 3
İsmail Haniye için Doha'da cenaze töreni!

TÜRKİYE'DEN GENİŞ KATILIM
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin kıldırdığı cenaze namazına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, siyasi partilerden temsilciler ve milletvekilleri de katıldı.

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