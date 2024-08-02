Şehit İsmail Haniye için Katar'da cenaze töreni! İslam alemi şehidini uğurladı

Katar'da Haniye için cenaze töreni!

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar 'ın başkenti Doha 'da cenaze töreni düzenlendi.

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Dün akşam saatlerinde Tahran'dan Katar'a getirilen Heniyye'in cenazesi, hastane morgundan alınarak İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'ne getirildi. Burada cuma namazını müteakip, Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.