SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi kaldığı oda aynı şekilde duruyor
Son dakika haberleri... Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere millet iradesinin üstünde hiçbir iradenin olmadığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gösterdi. O gece Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de bulunan Erdoğan, tarihe geçen "Milletimi meydanlara davet ediyorum" çağrısını yaptı. Başkan Erdoğan'ın kaldığı odada 15 Temmuz gecesindeki hali bozulmadan kurşun izleri ve seccade gibi simgelerle hala korunuyor.
14.07.2021 16:12
- Son Güncelleme: 14.07.2021 17:07
Marmaris-İçmeler kara yolu 7'nci kilometresinde Turban mevkiindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel, 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi kalırken, FETÖ üyesi askerlerce saldırıya uğradı. 15 Temmuz darbe kalkışmasından 1 ay sonra otel sahibi turizmci iş insanı Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar müşterilere verilmezken; odalardaki kurşun ve el bombasının izleri hala muhafaza ediliyor.