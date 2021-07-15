Ağustos ayından itibaren e-Devlet üzerinden yapılacak! Bu yaş altında yer alıyorsanız... Son dakika açıklaması geldi
Son dakika açıklaması yapıldı. Tek tek açıklandı. Bu yaş altında yer alıyorsanız mutlaka bunu yapmalısınız. Kimlik kartı müracaatlarıyla alakalı flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mevzuya ait bir açıklama yaptı. Alınan karara göre, Ağustos ayından itibaren 15 yaş altı çocukların kimlik kartı müracaatları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. En çok sorgulama, 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, bunu 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri, 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3'ü bir yerde sorgulama takip etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağustos ayından itibaren 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabileceklerini duyurdu. Bakan Soylu ayrıca Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki vatandaşların başvuruları ise "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınıyor.
E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Bakan Soylu, kimlik başvurularıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ağustos ayından itibaren; 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri; e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabilecekler" dedi.
BAYRAMDAN SONRA BAŞLIYOR
Soylu ayrıca, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı… Kütüphanenize yeni hediyemiz…" ifadelerine yer verdi.
E-DEVLET'TEN SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİ DE YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ
Bir süre önce E-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği tek tıkla görüntülenmişti. En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi veren E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü.
YENİ NÜFUS ŞEFLİĞİ
Bu arada Nüfus idarelerinde yeni işlemciler 3 aya kadar hizmete girecek. Bakan Soylu, bu gelişmeyi de ''Sizi, Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım. Modern Nüfus İdarelerinde yeni işlemcilerimiz 3 aya hazır inşallah. Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor...'' diyerek paylaştı.