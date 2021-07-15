Ağustos ayından itibaren e-Devlet üzerinden yapılacak! Bu yaş altında yer alıyorsanız... Son dakika açıklaması geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ağustos ayından itibaren 15 yaş altı çocukların veli veya vasileri e-Devlet üzerinden nüfus müdürlüklerine gitmeden kimlik başvurusu yapabileceklerini duyurdu. Bakan Soylu ayrıca Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başlatılacağını açıkladı. Kimlik kartı başvuruları, "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılabiliyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumdaki vatandaşların başvuruları ise "Gezici Kayıt Terminalleri" ile alınıyor.