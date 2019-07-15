Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı
Canik Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi törenle açıldı.
15.07.2019 20:06
- Son Güncelleme: 15.07.2019 20:08
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı gözler önüne seriliyor.
Müzede, darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Köprülü Kavşağı, TBMM, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesine helikopterlerle bomba atılması da animasyonla ziyaretçilere anlatılıyor.
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