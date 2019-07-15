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Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı

Canik Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi törenle açıldı.

15.07.2019 20:06 - Son Güncelleme: 15.07.2019 20:08
Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı

Canik Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi ziyarete açıldı.

Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı

Müzede, 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak 12 Eylül 1980 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 28 Şubat 1997 "postmodern" darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün hain darbe girişimi görseller ve minyatür canlandırmalarla ziyaretçilere anlatılıyor.

Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı

Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960'ta hapse atılıp ardından idam edilmesinin yansıtıldığı müzede, bir ailenin 12 Eylül 1980'de cuntanın yönetime el koyduğunu açıklamasını televizyon başında öğrenmesi de balmumu heykellerle aktarılıyor.

Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı

Darbe ve muhtıraların gazete manşetlerindeki yansımalarının da yer aldığı müzede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi minyatür objelerle canlandırılıyor.

Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi açıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada, 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı gözler önüne seriliyor.

Müzede, darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Köprülü Kavşağı, TBMM, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesine helikopterlerle bomba atılması da animasyonla ziyaretçilere anlatılıyor.

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