Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.
Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
ŞEHİT EREN KIZILDAĞ'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı. Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu.
ŞEHİT EŞİNDEN YÜREK YAKAN AĞIT
Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da, "Canım eşim, doyamadım Allah'ım" diyerek ağıt yaktı.