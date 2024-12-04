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Şehit Eren Kızıldağ'ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah'ım

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi. Şehidin eşinin, "Canım eşim, doyamadım Allah'ım" sözleri yürekleri yaktı. Şehit Eren Kızıldağ'ın vasiyeti de yerine getirildi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:14 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:14
Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.

Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım

Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım

ŞEHİT EREN KIZILDAĞ'IN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı. Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım

ŞEHİT EŞİNDEN YÜREK YAKAN AĞIT

Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da, "Canım eşim, doyamadım Allah'ım" diyerek ağıt yaktı.

Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım


Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi.

Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım

Şehit Eren Kızıldağ için düzenlenen törenden görüntüler...

Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım
Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım
Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım
Şehit Eren Kızıldağ’ın vasiyeti yerine getirildi! Eşinden yürek yakan sözler: Doyamadım Allah’ım
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