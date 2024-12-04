Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Adana'da dün saat 19.30'da Çukurova'daki lüks sitede korku dolu dakikalar yaşandı. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı.
BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ
Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi.
HAVAYA ATEŞ EDEREK KAÇTI
Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.
Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine giren şüphelinin, kadın güvenlik görevlisine tabancayı doğrultup, sürgüsünü çektiği anlar yer aldı.