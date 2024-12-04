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Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Adana'da dehşet dolu dakikalar yaşandı. Yüzü maskeli bir şüpheli, lüks sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit yağdırdı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 14:32 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 14:33
Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Adana'da dün saat 19.30'da Çukurova'daki lüks sitede korku dolu dakikalar yaşandı. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisini rehin aldı.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Güvenlik görevlisini site bahçesine çıkaran şüpheli, ismini söylediği bir kişinin dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

HAVAYA ATEŞ EDEREK KAÇTI

Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, otoparktaki bir otomobille, havaya birkaç el ateş ettikten sonra kaçtı.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, güvenlik kulübesine giren şüphelinin, kadın güvenlik görevlisine tabancayı doğrultup, sürgüsünü çektiği anlar yer aldı.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Kadın güvenlik görevlisinin yüzündeki korku ve panik ise anbean kaydedildi.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Şüphelinin, saldırısının ardından yanındaki kişiyle kaçtığı anlar da görüntülerde yer edindi.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

Site sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı

İşte korkunç olaya ait görüntüler...

Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Maskeli saldırgan kadın güvenliği rehin aldı! Kulübeyi ateşe verdi! Görüntüler ortaya çıktı
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