RAMAZAN İMSAKİYE
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Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları

17 günlük tam kapanmanın son haftasına girilirken normalleşmenin nasıl olacağı büyük merak konusu oldu. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken vaka sayısı ise 20 binin altına düştü. Bugün 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan hedefin 5 bin vakanın altı olduğunu dile getirmişti. Peki tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları…

09.05.2021 10:03 - Son Güncelleme: 09.05.2021 10:03
Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.

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Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi. Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları

NORMALLEŞME KADEMELİ OLMALI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimini ilk kabine toplantısında değerlendireceklerini açıkladı. 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma döneminde süre yarılanırken, Milliyet, bu sürecin sahaya yansımalarını uzmanlarına sordu. Uzmanlardan kapanmanın sonlandırılması için tarih yerine vaka sayısının hedef alınması gerektiği değerlendirmesi geldi.

Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, uygulanan tedbirlerin günlük vaka tablosuna yansıdığına işaret ederek, "Kapanmanın etkisi var. 'Yok' diye hiç kimse söyleyemez.