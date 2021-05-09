Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları
17 günlük tam kapanmanın son haftasına girilirken normalleşmenin nasıl olacağı büyük merak konusu oldu. Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken vaka sayısı ise 20 binin altına düştü. Bugün 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan hedefin 5 bin vakanın altı olduğunu dile getirmişti. Peki tam kapanma uzayacak mı? Normalleşme nasıl olacak? İşte normalleşme adımları…
09.05.2021 10:03
- Son Güncelleme: 09.05.2021 10:03
NORMALLEŞME KADEMELİ OLMALI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadelede 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimini ilk kabine toplantısında değerlendireceklerini açıkladı. 17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma döneminde süre yarılanırken, Milliyet, bu sürecin sahaya yansımalarını uzmanlarına sordu. Uzmanlardan kapanmanın sonlandırılması için tarih yerine vaka sayısının hedef alınması gerektiği değerlendirmesi geldi.