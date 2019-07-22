Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26'ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi. Köprünün Kurban bayramından önce trafiğe açılması bekleniyor.
22.07.2019 11:42
- Son Güncelleme: 22.07.2019 12:19
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Köprüde çalışmaların sürdüğü Edirne istikametinde 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemesiyle kaplama işlemi tüm hızıyla sürüyor.
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