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Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 26'ncı gününde de hız kesmeden devam ederken, köprünün son hali havadan görüntülendi. Köprünün Kurban bayramından önce trafiğe açılması bekleniyor.

22.07.2019 11:42 - Son Güncelleme: 22.07.2019 12:19
Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Köprüde çalışmaların sürdüğü Edirne istikametinde 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemesiyle kaplama işlemi tüm hızıyla sürüyor.

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Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor.

Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi

Köprünün Edirne istikametinde trafiğe kapatılan 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı.

Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi

Avrupa yakasından itibaren başlayan ilk kat asfaltlama çalışmalarında bu sabah itibariyle yaklaşık 500 metrelik bölüm tamamlandı.

Fatih Sultan Mehmet  Köprüsü'nde son durum! Havadan böyle görüntülendi

Köprünün üzerinin iki kat izolasyon malzemeleriyle kaplama işleminde ise yüzde 50'lik kısım bitti.

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