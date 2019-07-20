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Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından önceden yapılan açıklamada 29 bin 689 istihdam gerçekleştirileceği duyurulmuş, bu sürecin ilk etabında 12 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrası alımların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak?

20.07.2019 16:17 - Son Güncelleme: 20.07.2019 16:17
Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 12 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Hekim, diş hekimi ve eczanı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı kapsamında ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 12 bin personel alımının başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 bin personel alımı için ilanın bir ay içerisinde yayınlanacağı bildirilmişti. Buna göre, 12 bin personel alımı için ilanın 219 Temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

İlk etapta; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog odyolog, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

12 bin personel alımı için şartlar yeni yayınlanacak ilanda belli olacka. Daha önceki alımlara baktığımızda şartların aşağıdaki gibi olması düşünülüyor.

Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

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