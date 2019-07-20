Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 12 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Hekim, diş hekimi ve eczanı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı kapsamında ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...