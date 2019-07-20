Bakanlık müjdeyi verdi! 2019 yılında 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanlığı başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığı'na 12 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından önceden yapılan açıklamada 29 bin 689 istihdam gerçekleştirileceği duyurulmuş, bu sürecin ilk etabında 12 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklama sonrası alımların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler olacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 12 bin personel alımı yapılacağı bildirilmişti. Hekim, diş hekimi ve eczanı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımı kapsamında ilk etapta 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta yapılacak 12 bin personel alımının başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 12 bin personel alımı için ilanın bir ay içerisinde yayınlanacağı bildirilmişti. Buna göre, 12 bin personel alımı için ilanın 219 Temmuz ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU
İlk etapta; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog odyolog, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.