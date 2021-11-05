İstanbul'da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78'i gördü
İstanbul gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Megakentte iş çıkış saatinde büyük trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü. E-5 ve TEM otoyoluyla birlikte ara sokaklarda da uzun araç kuyrukları oluştu. İşte vatandaşların trafik çilesi...
05.11.2021 19:50
- Son Güncelleme: 05.11.2021 21:13
Türkiye'nin en kalabalık şehrinde iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte gün geçtikçe daha büyük yoğunluk yaşanıyor.