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İstanbul'da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78'i gördü

İstanbul gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Megakentte iş çıkış saatinde büyük trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78 olarak ölçüldü. E-5 ve TEM otoyoluyla birlikte ara sokaklarda da uzun araç kuyrukları oluştu. İşte vatandaşların trafik çilesi...

05.11.2021 19:50 - Son Güncelleme: 05.11.2021 21:13
İstanbul’da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78’i gördü

İstanbul'da daha önce böylesine büyük bir trafik sıkışıklığı görülmedi.

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İstanbul’da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78’i gördü

Türkiye'nin en kalabalık şehrinde iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte gün geçtikçe daha büyük yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul’da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78’i gördü

Şirinevler ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.30 İtibariyle yüzde 78'e ulaştı.

İstanbul’da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78’i gördü

Merter'de yolun iki tarafında da trafik ağır hareket etti.

İstanbul’da trafik çilesi zirve yaptı! Yoğunluk yüzde 78’i gördü

AMBULANS İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstanbul'da cuma günü mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu.

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