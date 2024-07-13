Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritanız çıktı: Hangi Türk boyundansın hemen öğren!

Anadolu, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olsa da, Türk boylarının gelişi ve yerleşmesi, bu topraklarda silinmez izler bırakan köklü bir dönüşümün miladı olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin fetihleriyle başlayan bu süreçte, Oğuz boyları başta olmak üzere pek çok Türk topluluğu Anadolu'ya akın akın gelmiş, farklı bölgelerine yerleşerek bugün hala gururla taşıdığımız kültürel mozağimizin temellerini atmıştır. E-Devlet'in sunduğu imkanlarla 1830'lara kadar uzanan soyağacımızı inceleyebilir, belki de köklerimizin hangi Türk boyuna dayandığını keşfedebiliriz.