Şehir şehir, sokak sokak soyağacı il haritanız çıktı: Hangi Türk boyundansın hemen öğren!

Anadolu, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olsa da, Türk boylarının gelişi ve yerleşmesi, bu topraklarda silinmez izler bırakan köklü bir dönüşümün miladı olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin fetihleriyle başlayan bu süreçte, Oğuz boyları başta olmak üzere pek çok Türk topluluğu Anadolu'ya akın akın gelmiş, farklı bölgelerine yerleşerek bugün hala gururla taşıdığımız kültürel mozağimizin temellerini atmıştır. E-Devlet'in sunduğu imkanlarla 1830'lara kadar uzanan soyağacımızı inceleyebilir, belki de köklerimizin hangi Türk boyuna dayandığını keşfedebiliriz.
Türkler, tarihin akışını değiştiren göçebe topluluklardan, dünyanın dört bir yanına yayılmış köklü medeniyetlere uzanan bir yolculuğun kahramanlarıdır. Anadolu'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kök salan Türk boyları, farklı yaşam biçimleri, gelenekler ve hatta lehçelerle benzersiz bir çeşitlilik sunar. Peki, bugün üzerinde yaşadığımız toprakların, illerimizin geçmişinde hangi Türk boyunun izi var? Gelin, hep birlikte il il Türk boylarının ayak izlerini keşfe çıkalım!
HANGİ TÜRK BOYUNA MENSUPSUN TEK TIKLA ÖĞREN!
Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri
1-KAYI Kayıhan
Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)
- Amasya Kayı (Balakayı)
- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )
- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı
- Ankara-Güdül Kayısopran
- Bolu-Gerede Kayı
- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )
- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi
- Çankırı-Kargın Gölezkayı
- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı
- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)
- Çankırı-Orta Kayıören
- Çankırı-Orta Çaparkayı
- Çankırı-Şabanözü Kayı
- Çorum-Merkez Kayı
- Çorum-İskilip Kayı
- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )
- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)
- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)
- Diyarbakır-Dicle Kayı
- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı
- Eskişehir-Çifteler Kayı
- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)
- Giresun-Bulancak Kayı
- Isparta (Merkez) Kayı
- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy
- Kastamonu-Daday Aşağıkayı
- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar
- Konya-Bozkır-Belören Kayı
- Kütahya-Emet Kayı
- Kütahya-Tavşanlı Kayı
- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı
- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )
- Mardin-İdil-Haberli Kayı
- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı
- Tekirdağ ( Merkez )