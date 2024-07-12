İstanbul Havalimanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı | Ne zaman kadar sürecek?

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile 15 Temmuz Derneği işbirliğinde düzenlenen sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi karşısında Türk halkının iradesini gösteren, o geceye ilişkin bazı fotoğraflar yer alıyor.

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İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazılan gecenin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Haktankaçmaz, 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "15 Temmuz gecesi, ruhunu Amerika'daki bir sümüklüye satan ama esasında birtakım ülkelerin yabancı servislerine, gizli servislerine satan hainlerin bu ülkenin geleceğine kastettiği gecedir. 15 Temmuz gecesi, bu ülkenin evlatlarının çıplak elleriyle tanklara, bu milletin boğazından kesip verdiği paralarla alınan uçaklardan atılan bombalara karşı çıktığı, göğsünü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siper ettiği ve buna engel olduğu gecenin adıdır." diye konuştu.

Hain darbe girişiminin 1000 yıllık Türk-İslam tarihinde eşi benzeri olmayan bir ihanet olduğunu vurgulayan Haktankaçmaz, herkesin bu ihaneti gelecek nesillere anlatmakla yükümlü olduğunu kaydetti.