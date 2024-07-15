82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu: Türkiye'nin il haritası yenileniyor!

2024 yılında, çeşitli kriterler dikkate alınarak il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe belirlendi. Bu ilçeler, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı imkanları ve bölgesel etkileşim gibi faktörler göz önünde bulundurularak seçildi. Belirlenen bu ilçeler, yerel yönetimler açısından önemli bir adım olarak görülmekte olup, bölgesel kalkınma için de büyük bir fırsat sunuyor. Bu adım, ilçelerin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirerek, daha dengeli bir kalkınma sağlamayı amaçlıyor.