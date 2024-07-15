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82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu: Türkiye'nin il haritası yenileniyor!

2024 yılında, çeşitli kriterler dikkate alınarak il olma potansiyeli yüksek 76 ilçe belirlendi. Bu ilçeler, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik gelişmişlik, altyapı imkanları ve bölgesel etkileşim gibi faktörler göz önünde bulundurularak seçildi. Belirlenen bu ilçeler, yerel yönetimler açısından önemli bir adım olarak görülmekte olup, bölgesel kalkınma için de büyük bir fırsat sunuyor. Bu adım, ilçelerin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirerek, daha dengeli bir kalkınma sağlamayı amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 10:31 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 10:37
82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu: Türkiye’nin il haritası yenileniyor! 1

Türkiye'nin coğrafi ve demografik yapısı ilçeler arasında da dinamizm yaratıyor. Ülkede 81 il ve 922 ilçe bulunmasına rağmen, belirlenen bu ilçeler, sadece nüfus açısından değil, aynı zamanda sosyoekonomik koşullarıyla da dikkat çekiyor. İl olma potansiyeli taşıyan ilçelerin bu listesi, yerel ve bölgesel kalkınma açısından stratejik öneme sahip.

82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu: Türkiye’nin il haritası yenileniyor! 2

İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...

82 83 84 85 plakalı yeni illerin listesi belli oldu: Türkiye’nin il haritası yenileniyor! 3

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