Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...
Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen ve dün memleketi Konya Ilgın'da toprağa verilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin askerlere "üşümesinler diye" kendi montlarını giydirmesi görenleri duygulandırdı.
19.01.2020 13:10
- Son Güncelleme: 19.01.2020 13:12
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği sırada çekilen fotoğraf ile video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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