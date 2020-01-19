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Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...

Hakurk'ta terör örgütü PKK'nın hain saldırısında şehit düşen ve dün memleketi Konya Ilgın'da toprağa verilen şehit piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde, bir grup gencin askerlere "üşümesinler diye" kendi montlarını giydirmesi görenleri duygulandırdı.

19.01.2020 13:10 - Son Güncelleme: 19.01.2020 13:12
Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin sızma girişimini engellemek için attığı el bombasıyla yaralanması sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildiği sırada çekilen fotoğraf ile video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...

ASKERLER ÜŞÜMESİN DİYE MONTLARINI VERDİLER
Bir grup gencin tören mangasındaki askerlere "soğuktan üşümesinler" kendi montlarını çıkartıp giydirmesine ilişkin fotoğraflar, herkesi duygulandırdı.

Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...

Çektiği fotoğraf ve görüntülerle o anı ölümsüzleştiren üniversite öğrencisi Hasan Acı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı cenaze töreninin ardından defin sırasında mezarlık içinde çektiği fotoğrafları akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştığını anlattı.

Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...

KABANLARINI VERENLERİN ÜZERİNDE BAŞKA BİR ŞEY YOKTU
Kısa sürede binlerce kişinin fotoğrafları beğenip altına duygularını ifade eden yorumlar yazdığını anlatan Acı, şunları kaydetti:

Şehit Fevzi Altınayak'ın cenazesinde duygulandıran kare! Üşümesinler diye...

"Defin sırasında, soğuk havada tören mangasındaki askerlerimizin üşüdüğünü düşünen halkımızın, kendi ceket, mont ve kabanlarını görevli askerlerimize giydirmelerine şahit oldum. Bu anı hem fotoğraflamak hem de görüntülemek istedim. O anlarda halkımızla gurur duydum.

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