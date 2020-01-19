Berlin'deki zirvede Başkan Erdoğan rüzgarı
Libya Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan liderle görüştü. Tarihi zirve öncesinden Putin ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Libya konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Katılımcı ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı sohbet eden Başkan Erdoğan Libya Zirvesi'ne damgasını vurdu.
Erdoğan ve Putin görüşme başlamadan önce basına ortak açıklama yaptı. Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin zirvesinde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin amacındayız, buna ilaveten siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekiyor" dedi.
Başkan Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Erdoğan'ın temaslarda bulunacağı otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.Başkan Erdoğan da vatandaşların yanlarına giderek onlarla sohbet etti.Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.