Seferi oruç nedir, kaç kilometre seferi sayılır? Yolculuk sırasında oruç tutulabilir mi?

Seferi olan kişi, orucunu tutmayıp sonraya bırakırsa, Ramazan 'dan sonra uygun bir zamanda tutamadığı orucu kaza etmelidir. Bu durumda fidye vermesi gerekmez, çünkü bu durum bir ruhsattır ve zorunluluk değildir.

Ancak seferde zorluk çekmeyeceğini düşünen ve oruç tutabilecek durumda olan kişilerin, oruçlarını tutmaları daha faziletli olarak kabul edilir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Oruç, sayılı günlerdedir. İçinizden kim hasta olur ya da yolcu olursa, tutamadığı günler kadar başka günlerde tutar. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz." (Bakara Suresi, 184)