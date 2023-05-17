Seçimlerde Başkan Erdoğan'ın yüzde 49,5'luk oyunu gören Batı medyasında U dönüşü! Fransız basını: 'Hiçbiri Erdoğan'ı yenemez'
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 'yanlısı' haberler yapıp Başkan Erdoğan'ı hedef alan Batı medyası halkın iradesinden sonra çark etmeye devam ediyor. Seçimlerden önce kapağına Başkan Erdoğan'ı taşıyarak "Savaş tehditleri, yayılmacılık, Batı nefreti" ifadelerini kullanan Fransız Le Point, yüzde 49,5'luk oyu görünce ağız değiştirdi. Cumhuriyet gazetesinin 'Erdoğan kaybetti' başlığına yer veren dergi, bunun pek de öyle olmadığını yazdı. Yine Fransız 'Le Figaro, 'Erdoğan'ı hiçbir şeyin yenemeyeceğini' yazdı.
Cumhurbaşkanlığı seçimini Başkan Recep Tayyip Erdoğan önde bitirirken Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Başkan Erdoğan'ın %49,5'lik oy oranı ise tetikçi Batı medyasında hezeyana neden oldu. 'Erdoğan gitmeli' başlıkları ile seçimi manipüle etmeye çalışan Batı medyasının kirli oyununa halk geçit vermedi. Batı medyası ise birer birer geri vites yaptı.
Batı medyasının kirli propagandası ve Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan eşi benzeri görüşmemiş algı operasyonları sandıktan döndü.
Bunun ardından birer birer ağız değiştirmeye başladılar. Bunun son örneği de Fransız basınından geldi.
Haftalardır Kılıçdaroğlu güzellemeleriyle sayfalarını dolduran Batı medyası, sandıkta kaybeden Kılıçdaroğlu için "kaybedeceği belliydi" yorumları yapmaya başladı. The Economist gibi 7'li koalisyon propagandasının bayrak taşıyıcılığını yapan kaynaklar geri adım atarken İngiliz gazeteciden çarpıcı bir açıklama gelmişti.
"ZAYIF VE İÇİ BOŞTU"
İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, "Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil." İfadelerini kullanmıştı.
"KILIÇDAROĞLU EKONOMİ PİYASASINA OYNAYACAK"
Ash sözlerine, "Muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu zayıflıklarını en başından beri biliyordu. Hatta Akşener gemiyi terk etmeye bile çalıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun en iyi seçeneği seçmeni piyasaları 2. Turdan önce tasfiye etmesi ve Erdoğana'a oy veren seçmenleri ekonomik risklerle pişman etmesi" şeklinde devam etmişti.