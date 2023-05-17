Seçimlerde Başkan Erdoğan’ın yüzde 49,5’luk oyunu gören Batı medyasında U dönüşü! Fransız basını: ’Hiçbiri Erdoğan’ı yenemez’

"ZAYIF VE İÇİ BOŞTU"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, Kılıçdaroğlu'yla aylar önce kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmeyi açıkladı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ash, "Birkaç ay önce Londra'da Kılıçdaroğlu ve bazı yatırımcılarla bir araya geldim. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtların oldukça zayıf ve içi boş olduğunu gördüm. İşte ta o zaman dedim ki 'Bu adam Recep Tayyip Erdoğan'ın dengi değil." İfadelerini kullanmıştı.