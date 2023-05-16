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Parayı bulacak burçlar listesi! Cepleri dolup taşacak! Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı!

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında haftanın en şanslı burçlarını açıkladı ve bu burçların cebi para görebileceğini müjdeledi. Ayrıca, bu burçların hem aşkta hem de maddi konularda başarılı olacaklarını belirtti.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2023, 09:14 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:00
Parayı bulacak burçlar listesi! Cepleri dolup taşacak! Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı! 1

Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı! Hangi burçlar aşkta, parada, iş ve sağlık konusunda ne kadar şanslı sorusuna yanıt geldi. Koç burcu ufak ama hoş bazı hediyeler alabilir. Boğa burcu her hangi bir konuda iyi sonuçlar alabilir. Yengeç burcunun iç dünyası ve hisleri yoğunlaşabilir. Akrep burçları için para bu hafta çok önemli olacak. İşte haftalık burç yorumları...

Parayı bulacak burçlar listesi! Cepleri dolup taşacak! Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı! 2

KOÇ BURCU

Ufak ama hoş bazı hediyeler almanız mümkün

Evinize sürpriz misafirler gelebilir.

Duygusal açıdan menfaat sağlama ihtimaliniz yüksek.

Parayı bulacak burçlar listesi! Cepleri dolup taşacak! Bu haftanın en şanslı burçları açıklandı! 3

BOĞA BURCU

Yeni kişiler ile karşılaşabilir hoş ve güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

Herhangi bir konuda iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Kendinize güveniniz artabilir.

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