HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 26 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel, su baskını, kuvvetli yağış... | 12 Haziran 2023 hava durumu
"Hava nasıl olacak" sorusu haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından çok araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Haziran ayının ortalarına gelirken kuvvetli yağış konusunda 26 ili sarı kodla uyardı. Bölgelerin yoğun yağış alacağı saatleri de paylaşan Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yağışlı hava Türkiye'yi terk etmiyor, yurt genelinde etkisini sürdürüyor.
Ege ve Batı Akdeniz'de saat 12.00-22.00 arası, Orta Karadeniz'de ise 08.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış olacak.
26 kent için sarı uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 ile "sarı" kod uyarısı yayınladı. İşte sarı kodla uyarılan o iller...