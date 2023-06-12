HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 26 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel, su baskını, kuvvetli yağış... | 12 Haziran 2023 hava durumu

Yağışlı hava Türkiye'yi terk etmiyor, yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Ege ve Batı Akdeniz'de saat 12.00-22.00 arası, Orta Karadeniz'de ise 08.00-21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış olacak.

26 kent için sarı uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Manisa, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri ile Muğla, Aydın ve İzmir'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Konya ve Karaman çevrelerinde de gök gürültülü sağanak yağışın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.