HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 32 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor! Özellikle Ankara dikkat | 13 Haziran 2023 hava durumu
"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 32 ile sarı kodlu uyarıyla geldi. MGM'den yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
13.06.2023 08:54 - Son Güncelleme: 13.06.2023 08:54
Gök gürültülü yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla`nın doğusu, Kütahya`nın güneyi), Akdeniz`in iç kesimleri, İç Anadolu`nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz`in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.