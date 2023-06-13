HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 32 ile sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor! Özellikle Ankara dikkat | 13 Haziran 2023 hava durumu

Gök gürültülü yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla`nın doğusu, Kütahya`nın güneyi), Akdeniz`in iç kesimleri, İç Anadolu`nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz`in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

