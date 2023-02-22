Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi
Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde afetzedelerle yakından ilgilenirken, bölgede yapılan çalışmaları da takip etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken, Başkan Erdoğan ve AK Parti on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin ardından seçim kampanya sürecini de tekrar masaya yatırdı.
22.02.2023 08:39 - Son Güncelleme: 22.02.2023 08:39
AK Parti'nin hem önümüzdeki dönem hem de seçim kampanya sürecinin öncelikli ana gündem maddesi deprem olacak.