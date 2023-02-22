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Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde afetzedelerle yakından ilgilenirken, bölgede yapılan çalışmaları da takip etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken, Başkan Erdoğan ve AK Parti on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin ardından seçim kampanya sürecini de tekrar masaya yatırdı.

22.02.2023 08:39 - Son Güncelleme: 22.02.2023 08:39
Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi

AK Parti'nin hem önümüzdeki dönem hem de seçim kampanya sürecinin öncelikli ana gündem maddesi deprem olacak.

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Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi

Deprem bölgesinde önce konteyner kentler hemen arkasından kalıcı konutlar yapılırken İstanbul da depreme hazırlanacak.

Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi

Buna göre AK Parti süreci şöyle geçirmeyi planlıyor:

Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi

SEÇİM KAMPANYASINDA GÜNDEM DEPREM
AK Parti'nin hazırladığı seçim kampanyası baştan sona yeniden ele alınacak. Kampanyanın içeriğini tamamen deprem oluşturacak. AK Parti kurmayları, "Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra çok şey değişti.

Seçim gündemi sil baştan! AK Parti 3 ana başlık belirledi

Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak" dedi.

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