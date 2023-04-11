AK Parti SEÇİM ŞARKISI DİNLE! Yücel Arzen AK Parti 2023 seçime özel yeni şarkı 'SÖYLE' SÖZLERİ ve NAKARATI! Herkesin diline dolanacak!
AK Parti seçim şarkısı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. AK Parti Milletvekili adayı ve müzisyen Yücel Arzen tarafından seslendirilen şarkının sözleri merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AK Parti seçim şarkısı sözleri neler ve Yücel Arzen kimdir soruları yer alıyor. İşte Yücel Arzen ve AK Parti seçim şarkısı 'Söyle' hakkında tüm merak edilenler...
AK Parti Milletvekili Adayı olan Yücel Arzen'in yaşamı merak ediliyor. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken, listede dikkat çeken isimler de yer aldı. İstanbul milletvekili aday olan sanatçı Yücel Arzen, 'Söyle' isimli bir şarkı hazırladığını duyurdu. İşte AK Parti seçim şarkısı sözleri...
Arzen "Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim. Benim çok önemli. 'Söyle' diye yeni bir şarkı seslendireceğim. Yeni bir Kuvayi Milliye şarkısı, marşı. Bizim için de hayırlara vesile olur inşallah. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde birinci Meclis yine gündemde. Ben de sanat birikimimi Meclis'te kullanacağım." ifadelerini kullandı.
YÜCEL ARZEN KİMDİR?
1970 yılında Adana'da doğan Yüzel Arzen müzisyen ve piyanisttir. 1988 yılında İ.T.Ü Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazandı. Nida Tüfekçi ve Yücel Paşmakçı ile Türk Halk Müziği; Erol Sayan, Selahaddin İçli ve Nurten Erberk ile Türk Musıkisi; Fayruz Tüzün ve Jirayır Arslanyan ile armoni-kontrpuan; Faris Akarsu ve Can Çoker ile piyano çalıştı. 1994 yılında İ.T.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü T.H.M Ana Bilim Dalı Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya hak kazandı.