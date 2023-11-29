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Seçil Erzan'ın milyon dolarlık fon vurgununda yeni mağdur ortaya çıktı: Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum

Türkiye'nin konuştuğu yüksek kar getirili fon dolandırıcılığında yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Futbolcuların yanı sıra iş adamlarının da dolandırıldığı olaya yeni bir mağdur daha eklendi. İş adamı olduğunu belirten Mert Zeydanlı, "Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum çünkü Seçil Erzan beni sözleriyle inandırdı. 1 milyon 525 bin dolar para dolu çantayı Nur Erkasap'ın huzurunda Erzan'a odasında verdim, çanta çok ağırdı, ben bile o çantayı üst kata çıkarırken zorlandım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Başsavcılığının iddianamesi tamamlandı. 7 sanık 18 müşteki var. 2. duruşma 12 Ocak'ta olacak. En doğru karar çıkacaktır "dedi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 12:18 Güncelleme 29 Kasım 2023, 13:32
Seçil Erzan’ın milyon dolarlık fon vurgununda yeni mağdur ortaya çıktı: Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum 1

Yüksek kâr getirili fon dolandırıcılığı davasında bir mağdur daha ortaya çıktı. İş adamı olduğunu ve dolandırıldığını belirten Mert Zeydanlı, ''Ben paramı yoldan geçen bir şahsa kaptırmadım. Seçil Erzan'a, Fatih Terim adına kurulmuş minimum 25 milyon dolar tutarlı olması gereken özel fon olduğu için ve Erzan'a bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim'' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Terim Fonu' açıklaması!

Seçil Erzan’ın milyon dolarlık fon vurgununda yeni mağdur ortaya çıktı: Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum 2

Mahkeme, dosyanın Seçil Erzan'ın davasıyla birleştirilmesine hükmetti, böylece davada müşteki sayısı 19'a yükseldi.
Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdiresi Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren bir mağdur daha ortaya çıktı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.

Seçil Erzan’ın milyon dolarlık fon vurgununda yeni mağdur ortaya çıktı: Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum 3
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