Seçil Erzan'ın milyon dolarlık fon vurgununda yeni mağdur ortaya çıktı: Fatih Terim fonunun gerçek olduğuna inanıyordum

Yüksek kâr getirili fon dolandırıcılığı davasında bir mağdur daha ortaya çıktı. İş adamı olduğunu ve dolandırıldığını belirten Mert Zeydanlı , ''Ben paramı yoldan geçen bir şahsa kaptırmadım. Seçil Erzan'a, Fatih Terim adına kurulmuş minimum 25 milyon dolar tutarlı olması gereken özel fon olduğu için ve Erzan'a bankanın şube müdiresi olduğu için güvendim'' dedi.

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Mahkeme, dosyanın Seçil Erzan'ın davasıyla birleştirilmesine hükmetti, böylece davada müşteki sayısı 19'a yükseldi.

Yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdiresi Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu çerçevede Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren bir mağdur daha ortaya çıktı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli iddianame hazırlandı.



