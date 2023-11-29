'Fatih Terim' adıyla milyonluk vurgun yapmıştı! 'İntihar etmeyi denedim' diyen Seçil Erzan'ın kuzeni anlattı: Bakın neden teslim olmamış...

Özel bir bankasının eski şube müdürü Seçil Erzan, 'özel fon' yalanıyla Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamede 216 yıla kadar hapsi istenen ve "Ben dolandırıcı değilim ben dolandırıldım" diyen Seçil Erzan'ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Yakın arkadaşı Evrim Pınar Güzel'i babası ile birlikte dolandırdığı öne sürülen Erzan'ın "Neden teslim olmuyorsun?" sorusuna annesi ile bir gece daha geçirmek istediği cevabını verdiği öğrenildi. İşte yeni detaylar...
Futbol dünyası dolandırıcılık olayıyla salllanıyor.
Seçil Erzan isimli banka müdürünün "Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında Fatih Terim, Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu birçok tanınan ismini dolandırıldığı konuşuluyor.
BANKADA BULUNAMADI
Seçil Erzan'ın fon vurgunu patlak verince Denizbank'ta alarm butonuna basılmıştı. Banka 7 Nisan günü hemen teftiş kurulunu Seçil Erzan'ın müdürlük yaptığı Levent'teki şubeye göndermişti.
Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu için ortalıkta yoktu. Telefonla arandı ancak ulaşılamadı. Bankanın aradığı saatlerde Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.
Ertesi gün Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu bankanın genel müdürlük binasına konuyu görüşmeye ilişkin gitti.
YALNIZCA ARDA TURAN'A YERİNİ SÖYLEDİ
Banka yetkilileri Seçil Erzan'a ulaşamadıklarını ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylüyorlardı. Bu üçlü bankadan ayrıldıktan sonra Seçil Erzan, kendisini arayan Arda Turan'ın telefonunu açmış ve Çorlu'daki evinde olduğunu söylemişti.
Arda Turan da banka yetkilisini arayarak Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinde olduğunu, sadece bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini iletmişti. Bu bilgi üzerine bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin soluğu Çorlu'da aldı.