15 soruda yerel seçim! Seçmen listeleri ne zaman kontrol edilecek? Kaç zarf kullanılacak? Neler için oy kullanılacak?

Adım adım yerel seçime gidiliyor... Türkiye yerel yöneticilerini seçileceği 1 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Peki Askıya çıkan seçmen listeleri ne zamana kadar kontrol edilebilecek?, Seçime kaç siyasi parti katılacak? Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak? İşte 15 soruda yerel seçim...