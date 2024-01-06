15 soruda yerel seçim! Seçmen listeleri ne zaman kontrol edilecek? Kaç zarf kullanılacak? Neler için oy kullanılacak?

Adım adım yerel seçime gidiliyor... Türkiye yerel yöneticilerini seçileceği 1 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Peki Askıya çıkan seçmen listeleri ne zamana kadar kontrol edilebilecek?, Seçime kaç siyasi parti katılacak? Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen neler için oy kullanacak? İşte 15 soruda yerel seçim...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin merak edilenler 15 soruda yanıt buluyor.
İşte 15 soruda yerel seçimler...
ASKIYA ÇIKAN SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMANA KADAR KONTROL EDİLEBİLECEK?
Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.
SEÇMEN LİSTELERİ NE ZAMAN KESİNLEŞECEK?
7 Şubat'ta, seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat'ta tamamlanacak.