HAVA DURUMU | İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Tarih verildi! Son 7 yılın en şiddetli kar yağışı olacak | 2 Ocak 2024 hava durumu

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Yeni yıl öncesi İstanbul için beklenen kar yağışı gelmezken, İstanbul'a karın yağacağı tarih neredeyse kesinleşti gibi. Orhan Şen, o tarih için "yüzde 60 ihtimal" dedi. Kerem Ökten "kesin tarihi veriyorum" deyip son 7 yılın en güçlü kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu. Meteoroloji ise bugün için Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 47 şehirde sağanak yağış alarmı verdi. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...