HAVA DURUMU | İstanbul'a kar fırtınası geliyor! Tarih verildi! Son 7 yılın en şiddetli kar yağışı olacak | 2 Ocak 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil 47 ili uyarırken uzmanlar İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul'a önümüzdeki hafta kar yağacağını ifade etti. Bir diğer uzman isim ise İstanbul'u kar fırtınasının beklediğini ifade ederek "Son 7 yılın en şiddetlisi olacak" ifadelerini kullandı. Peki bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu
Yeni yıl öncesi İstanbul için beklenen kar yağışı gelmezken, İstanbul'a karın yağacağı tarih neredeyse kesinleşti gibi. Orhan Şen, o tarih için "yüzde 60 ihtimal" dedi. Kerem Ökten "kesin tarihi veriyorum" deyip son 7 yılın en güçlü kar yağışının başlayacağı tarihi duyurdu. Meteoroloji ise bugün için Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 47 şehirde sağanak yağış alarmı verdi. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...
METEOROLOJİ BUGÜN İÇİN 47 İLİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan 7 günlük hava durumu tahminlerine göre yağışlar hafta boyu sürecek. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre salı günü (bugün) yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. İşte sağanak yağış beklenen o iller;
İşte bugün yağış alacak iller...
Kırklareli, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Giresun, Sivas, Nevşehir.