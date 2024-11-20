AK Parti, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stoku için hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, imar hakkı artırımından haberleşme direk ve kulelerine kadar birçok önemli düzenleme yer alıyor.

İMAR HAKKI AKTARIMI GETİRİLİYOR AK Parti'nin teklifinde ön plana çıkan bazı detaylar şu şekilde;

Şehirlerin riskli yapılarında hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için 'İmar Hakkı Aktarımı' getiriliyor. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak. Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla yüzde 20'si kadar artırılabilecek.