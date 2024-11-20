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AK Parti'den kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni yasa teklifi! Kaçak yapılar hızla yıkılacak

AK Parti, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stokunun oluşturulması amacıyla hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, imar hakkı aktarımı, kaçak yapıların hızla yıkılması, depreme dayanıklı binalar için denetim sorumluluklarının artırılması gibi önemli düzenlemeleri içeriyor. Ayrıca, büyükşehirlerde, mülkiyet hakkının başka parsellere taşınması amacıyla imar rejimine "hak aktarımı" sistemi getiriliyor.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:44 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 08:00
AK Parti’den kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni yasa teklifi! Kaçak yapılar hızla yıkılacak

AK Parti, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stoku için hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, imar hakkı artırımından haberleşme direk ve kulelerine kadar birçok önemli düzenleme yer alıyor.

AK Parti’den kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni yasa teklifi! Kaçak yapılar hızla yıkılacak

İMAR HAKKI AKTARIMI GETİRİLİYOR

AK Parti'nin teklifinde ön plana çıkan bazı detaylar şu şekilde;
Şehirlerin riskli yapılarında hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için 'İmar Hakkı Aktarımı' getiriliyor. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak. Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla yüzde 20'si kadar artırılabilecek.

AK Parti’den kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni yasa teklifi! Kaçak yapılar hızla yıkılacak

KAÇAK BİNA HIZLA YIKILACAK
Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında belediye, Hazine, özel idareler başta olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz çit, tel örgü de dahil tüm yapılar belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kararı ile yıkılabilecek.

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