AK Parti, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stoku için hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, imar hakkı artırımından haberleşme direk ve kulelerine kadar birçok önemli düzenleme yer alıyor.
İMAR HAKKI AKTARIMI GETİRİLİYOR
AK Parti'nin teklifinde ön plana çıkan bazı detaylar şu şekilde;
Şehirlerin riskli yapılarında hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için 'İmar Hakkı Aktarımı' getiriliyor. İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak. Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla yüzde 20'si kadar artırılabilecek.
KAÇAK BİNA HIZLA YIKILACAK
Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında belediye, Hazine, özel idareler başta olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz çit, tel örgü de dahil tüm yapılar belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kararı ile yıkılabilecek.