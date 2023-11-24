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HAVA DURUMU | İstanbul'da kar kapıya dayandı! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | Bir uyarı da AFAD'dan

Hava sıcaklıkları bir anda düşerken geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a ilk kar yağışı düştü. Pazar sabahına karla uyanan İstanbullular bu hafta sonu havanın nasıl olacağını araştırmaya başladılar. MGM, İstanbul için 26 Kasım Pazar günü kar Ankara için ise kuvvetli fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Sıcaklıkların 9 derece birden düşmesi beklenirken alınan tedbirler açıklandı. İstanbul için "bomba siklon" alarmı da verildi. Bir uyarı da AFAD'dan geldii. Peki "Bomba siklon" nedir? Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:50 Güncelleme 25 Kasım 2023, 11:28
HAVA DURUMU | İstanbul’da kar kapıya dayandı! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | Bir uyarı da AFAD’dan 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’da kar kapıya dayandı! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | Bir uyarı da AFAD’dan 2

64 İLDE ALARM
Meteoroloji kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle 64 kente sarı/turuncu kodlu uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.

HAVA DURUMU | İstanbul’da kar kapıya dayandı! Pazar gününe dikkat! Bomba siklon geliyor | Bir uyarı da AFAD’dan 3

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

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