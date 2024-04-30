Schengen vizesine randevu engeli! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!

Avrupa ülkeleri Schengen vizesinde ayak diriyor. Özellikle Almanya, İspanya ve İtalya ya randevu vermiyor ya da başvuruları reddediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan büyükelçilikler, başvuruların çok olmasından kaynaklı bir durum olduğunu söyleyip "Politikamızda değişiklik yok" ifadelerini kullandı. Hal böyle olunca da Türk vatandaşları vizesiz ülkeleri araştırmaya başladı. Peki vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler listesi!
Türk vatandaşları tatil planları yaparken hem yurt içi destinasyonları hem de yurt dışı lokasyonları göz önünde bulunduruyorlar. Yurt dışı seyahatlerinde ise gideceğiniz ülkelere bağlı olarak çeşitli resmi belgeler talep edilebiliyor. Bu belgeler arasında en yaygın olanı, ülkeye giriş için gereken vizedir. Ancak, vize gerektirmeyen bazı ülkeler de var. Bu ülkelerde Türk vatandaşları pasaport veya kimlik kartlarıyla seyahat edebilirler. Vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin güncel listesi yayımlandı. İşte, kimlik veya pasaport ile giriş yapılabilen ve Türk vatandaşları için vize gerektirmeyen ülkelerin detayları...
Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşları vize engelini bir türlü aşamıyor. Konsolosluklar Schengen vizesi için aylar sonrasına randevu veriyor hatta bazı ülkeler yoğunluğu bahane edip randevularını kapatıyor. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken, evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor.
SÖZ KONUSU ÜLKELER KENDİNİ BAKIN NASIL SAVUNDU
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden kaynaklar, son haftalarda vize politikasında bir değişiklik yapılmadığını, martta başlatılan başvuru sisteminin hala aktif olduğunu ifade etti.
Almanya misyonlarının aldığı vize başvuru sayısının verebileceği randevu miktarından daha fazla olduğunu kaydeden kaynaklar, "Bu nedenle belirli vizeler için daha fazla bekleme süresi var ancak Büyükelçilik ve Başkonsolosluk hala vize başvurusu alıyor. Politikamızda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.