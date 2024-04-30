Schengen vizesine randevu engeli! Vizesiz gidilen ülkeler hangileri? İşte Türkiye’den vize istemeyen ülkeler listesi!

1 Türk vatandaşları tatil planları yaparken hem yurt içi destinasyonları hem de yurt dışı lokasyonları göz önünde bulunduruyorlar. Yurt dışı seyahatlerinde ise gideceğiniz ülkelere bağlı olarak çeşitli resmi belgeler talep edilebiliyor. Bu belgeler arasında en yaygın olanı, ülkeye giriş için gereken vizedir. Ancak, vize gerektirmeyen bazı ülkeler de var. Bu ülkelerde Türk vatandaşları pasaport veya kimlik kartlarıyla seyahat edebilirler. Vizesiz seyahat edilebilen ülkelerin güncel listesi yayımlandı. İşte, kimlik veya pasaport ile giriş yapılabilen ve Türk vatandaşları için vize gerektirmeyen ülkelerin detayları...

2 Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşları vize engelini bir türlü aşamıyor. Konsolosluklar Schengen vizesi için aylar sonrasına randevu veriyor hatta bazı ülkeler yoğunluğu bahane edip randevularını kapatıyor. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda vatandaşların en çok başvuru yaptıkları ülkeler arasında yer alırken, evrak sorunsuz bir şekilde teslim edilse bile başvurular reddedilebiliyor.