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Savunmanın gözbebeği PARS 4x4'ün bilinmeyen özelliği

Türkiye'nin savunmadaki en önemli zırhlılarından biri olan PARS 4x4 özlelikleri ile dikkat çekiyor. İşye PARS 4x4 hakkında ayrıntılar…

9 Ağustos 2018 Perşembe, 10:35:58 Güncelleme: 10:40:20
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Savunmanın gözbebeği PARS 4x4ün bilinmeyen özelliği

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.taraından hayata geçirilen PARS 4X4; İleri gözetleme, anti- tank ve komuta kontrol gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bir araçtır.

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Savunmanın gözbebeği PARS 4x4ün bilinmeyen özelliği

Araç tüm operasyonel gereksinimlere cevap verecek şekilde kurgulanmıştır.

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Savunmanın gözbebeği PARS 4x4ün bilinmeyen özelliği

PARS 4X4; 25 Bg/ton gücündeki araç, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 4 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir. Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet pervane/uskur ile sağlanmaktadır.

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Savunmanın gözbebeği PARS 4x4ün bilinmeyen özelliği

Yere yakın ağırlık merkezi, tam bağımsız süspansiyon sistemi, ABS destekli hidrolik disk frenleri, düşük yer basıncı, arttırılmış yaklaşma ve uzaklaşma açıları, azaltılmış kırılma açısı ile her türlü zorlu arazide hareket edebilmektedir.

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Savunmanın gözbebeği PARS 4x4ün bilinmeyen özelliği

%70 dik eğim tırmanabilen , %40 yan eğimde tutunabilen PARS 4X4, 40 cm dik engelleri de kolaylıkla geçebilmektedir. Aracın önünde yer alan hidrolik kurtarma vinci sayesinde, ihtiyaç halinde kendini kurtarma özelliğine sahiptir.

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