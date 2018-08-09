Savunmanın gözbebeği PARS 4x4ün bilinmeyen özelliği

Savunmanın gözbebeği PARS 4x4'ün bilinmeyen özelliği
Türkiye'nin savunmadaki en önemli zırhlılarından biri olan PARS 4x4 özlelikleri ile dikkat çekiyor. İşye PARS 4x4 hakkında ayrıntılar…
9 Ağustos 2018 Perşembe, 10:35:58 Güncelleme: 10:40:20
PARS 4X4; 25 Bg/ton gücündeki araç, düşük bir siluete ve amfibi özelliğe sahiptir. 4 kişilik mürettebatı bulunan araç hiçbir ön hazırlık gerektirmeden derin ve akıntılı suda operasyon yapabilir. Aracın sudaki arttırılmış manevra kabiliyeti ise, arkasında konumlandırılan iki adet pervane/uskur ile sağlanmaktadır.
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