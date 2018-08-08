Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Sağanak nedeniyle meydana gelen selden dolayı mahallede bazı evler, bir ilkokul, ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.



Mahallede ahırı hasar gören ve hayvanları telef olanlardan Mustafa Altuğ, "Selle tonlarca toprak, taş dağdan mahallemize kadar indi. Hasarımız büyük. Çamurun altında kalan birçok küçükbaş hayvanımız telef oldu. Mahallemizdeki diğer hayvanları kurtardık." dedi.