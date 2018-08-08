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Antalya'nın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selin Karaköy Mahallesi'nde oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

8 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:19:39
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Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Sağanak nedeniyle meydana gelen selden dolayı mahallede bazı evler, bir ilkokul, ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.

Mahallede ahırı hasar gören ve hayvanları telef olanlardan Mustafa Altuğ, "Selle tonlarca toprak, taş dağdan mahallemize kadar indi. Hasarımız büyük. Çamurun altında kalan birçok küçükbaş hayvanımız telef oldu. Mahallemizdeki diğer hayvanları kurtardık." dedi.

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Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Mahalle sakinlerinden Celal Altuğ ise sel sonrası köylerinin tanınmaz hale geldiğini ifade etti.

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Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Ahmet Demir de sel sırasında eşini, çocuğunu, hayvanlarını yanına alanların suyun gelmediği noktalara sığındığını dile getirdi.

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Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Mahallede biriken çamurun temizlenmesinin ardından selin oluşturduğu hasarın tespit edileceği öğrenildi.

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Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Elmalı ilçesinde önceki akşam saatlerindeki sağanağın ardından yaşanan selde de Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerindeki 12 ev, 450 dekar sera ve tarım arazileri zarar görmüştü.

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