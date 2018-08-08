Antalyanın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki selden şoke eden kare!
Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selin Karaköy Mahallesi'nde oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
8 Ağustos 2018 Çarşamba, 15:19:39
Sağanak nedeniyle meydana gelen selden dolayı mahallede bazı evler, bir ilkokul, ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.
Mahallede ahırı hasar gören ve hayvanları telef olanlardan Mustafa Altuğ, "Selle tonlarca toprak, taş dağdan mahallemize kadar indi. Hasarımız büyük. Çamurun altında kalan birçok küçükbaş hayvanımız telef oldu. Mahallemizdeki diğer hayvanları kurtardık." dedi.
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