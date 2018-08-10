Bayburtta Erdoğan sevgisi

Bayburt'ta Erdoğan sevgisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede çocukların Erdoğan sevgisi gözlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da özellikle bir çocukla yakından ilgilendi. İşte haberin devamı ve o anın fotoğrafları...

10 Ağustos 2018 Cuma, 16:40:29 Güncelleme: 17:28:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





