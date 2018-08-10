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Bayburt'ta Erdoğan sevgisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede çocukların Erdoğan sevgisi gözlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da özellikle bir çocukla yakından ilgilendi. İşte haberin devamı ve o anın fotoğrafları...

10 Ağustos 2018 Cuma, 16:40:29 Güncelleme: 17:28:13
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Bayburtta Erdoğan sevgisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, buraya gelişinde bir çocukla yakından ilgilendi.

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Bayburtta Erdoğan sevgisi
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Bayburtta Erdoğan sevgisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.

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Bayburtta Erdoğan sevgisi

Erdoğan, müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.

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Bayburtta Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

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