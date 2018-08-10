Bayburtta Erdoğan sevgisi

Bayburt'ta Erdoğan sevgisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede çocukların Erdoğan sevgisi gözlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da özellikle bir çocukla yakından ilgilendi. İşte haberin devamı ve o anın fotoğrafları...
10 Ağustos 2018 Cuma, 16:40:29 Güncelleme: 17:28:13
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, buraya gelişinde bir çocukla yakından ilgilendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Baksı Müzesi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.