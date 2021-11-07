Savunma sanayisinde büyük atılım! Yerli ve milli silahlar düşmana korku salıyor! 750 dev proje...
Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde büyük bir sıçrama yaptı. Dosta güven düşmana korku salan silahlar dünya pazarında da büyük bir talep görüyor. Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde son yıllarda gelişimini artırarak sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "2002'de sadece 62 savunma projesi yürütürken, bugün yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız. Bunların yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattık. Proje hacmimizi 5,5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Başkanlığın 36'ıncı kuruluş yılı dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye tehditle başlayan, ardından ambargoyla devam eden sürecin, kendi kendine yeten bir savunma sanayisi zorunluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Halkımızın destek ve teveccühleriyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen öncü firmaların kurulması bu sürecin ürünleridir. 1985'te rahmetli Turgut Özal'ın Başbakanlığı döneminde, yerli ve modern savunma sanayinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştur. Daha sonra yapısı değiştirilerek adı Savunma Sanayii Müsteşarlığı olan kurumumuz, 2000'li yıllara kadar yerli üretim ve off-set projeleriyle beraber ülkeler arası ortak programlara ağırlık verdi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı, yerli ve milli projelerin hayata geçmesi açısından bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanlığına bağlanma ve Başkanlık olarak yeniden yapılanma süreci ise sektör ve kurum için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur."