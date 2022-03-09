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Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları

Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 14'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcak çatışmalar devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da yarın Rusya ile birlikte katılacağı zirveye ilişkin "10 Martta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi. Müzakere görüşmeleri sürerken bombardıman sürüyor.

09.03.2022 11:01 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:11
Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları

Rusya-Ukrayna savaşında bombardımam sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları

Bölgeden gelen sıcak görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları

İşte tankın bombalanma anı.

Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları

Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları

Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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