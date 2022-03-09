Savaşta bombardıman sürüyor! Tank böyle vuruldu! İşte o imha anları
Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında 14'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcak çatışmalar devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da yarın Rusya ile birlikte katılacağı zirveye ilişkin "10 Martta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi. Müzakere görüşmeleri sürerken bombardıman sürüyor.
09.03.2022 11:01 - Son Güncelleme: 09.03.2022 11:11