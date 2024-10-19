Satürasyon nedir? Satürasyon nasıl ölçülür? 50 ve altına düştüğünde...

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sağlık skandalının ardından "Satürasyon nedir, nasıl ölçülür?" soruları merak ediliyor. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin telefon görüşmelerinde sıklıkla kullandıkları satürasyon kelimesi ne anlama geliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Satürasyon nedir? Oksijen satürasyonu, kandaki hemoglobin moleküllerinin ne kadarının oksijenle doygun olduğunu gösteren bir ölçümdür. Normal seviyeler %95 ile %100 arasındadır. Düşük seviyeler ise hipoksemi riskini artırabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.