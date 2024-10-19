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Satürasyon nedir? Satürasyon nasıl ölçülür? 50 ve altına düştüğünde...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "Yenidoğan bebek çetesi" sağlık skandalının ardından çete üyelerine ait ses kayıtları ve telefon konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında geçen kan donduran ifadelerin ardından satürasyon kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki satürasyon ne demek? Bebeklerde satürasyon 50 ve altına düştüğünde ne olur? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 16:49
Satürasyon nedir? Satürasyon nasıl ölçülür? 50 ve altına düştüğünde...

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sağlık skandalının ardından "Satürasyon nedir, nasıl ölçülür?" soruları merak ediliyor. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin telefon görüşmelerinde sıklıkla kullandıkları satürasyon kelimesi ne anlama geliyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

Satürasyon nedir? Satürasyon nasıl ölçülür? 50 ve altına düştüğünde...

Satürasyon nedir?

Oksijen satürasyonu, kandaki hemoglobin moleküllerinin ne kadarının oksijenle doygun olduğunu gösteren bir ölçümdür. Normal seviyeler %95 ile %100 arasındadır. Düşük seviyeler ise hipoksemi riskini artırabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Satürasyon nedir? Satürasyon nasıl ölçülür? 50 ve altına düştüğünde...

Satürasyon nasıl ölçülür?

Oksijen satürasyonu genellikle pulsoksimetre ile ölçülür. Bu cihaz parmağa takılarak anlık ölçüm yapar. Arteriyel kan gazı testi de daha kesin sonuçlar için kullanılır ancak daha invazivdir. Bebeklerde de bu yöntemler benzer şekilde uygulanır ve özel pulsoksimetreler kullanılır.

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