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Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Şoke eden koordinatör skandalı...

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden Yenidoğan çetesi ile ilgili yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak çete lideri Fırat Sarı, çetenin önemli ikinci ismi İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı. İlker Gönen'in cep telefon kayıtlarından, bir olayla ilgili ifadeye çağrılmasına ilişkin yazışmalar görülürken, ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in koordinatör detayı çekti. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 16:37 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 16:41
Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Şoke eden koordinatör skandalı...

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete ile ilgili yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konuya ilişkin devam eden soruşturmada Yenidoğan Çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi de ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Şoke eden koordinatör skandalı...

3 KRİTİK İSMİN TELEFONLARININ ÖN İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Çete lideri Fırat Sarı, çetenin önemli ikinci ismi İlker Gönen ve önemli isimlerinden biri olan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı.

Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Şoke eden koordinatör skandalı...

ÇETE LİDERİNİN SARI'NIN GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI

Çete lideri Fırat Sarı'nın, el konulan cep telefonun ön incelemesinde, suç unsuru olduğu değerlendirilen görüşmeler ortaya çıktı. İddianamede yer alan ayrıntılarda; "Soruşturmaya konu, 9 farklı hastanede İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler hakkında bilgi sahibi olduğu, hatta bu denetimlerde tutulan tutanakların tarafına ulaştırıldığı, bu tutanak ve bilgilerin "Yenidoğan Dr. Mehmet Gürül olarak kayıtlı olan 0 533… nolu GSM numarası tarafından iletildiği görülmüştür" diye ifade edildi.

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