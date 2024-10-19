Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Şoke eden koordinatör skandalı...

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete ile ilgili yeni skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konuya ilişkin devam eden soruşturmada Yenidoğan Çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi de ortaya çıktı.

3 KRİTİK İSMİN TELEFONLARININ ÖN İNCELEMESİ TAMAMLANDI



Çete lideri Fırat Sarı, çetenin önemli ikinci ismi İlker Gönen ve önemli isimlerinden biri olan ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in cep telefonlarının ön incelemesi tamamlandı.