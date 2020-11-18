81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum
Başkan Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Vaka sayısında yaşanan artışın ardından gözler bir taraftan da Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasına çevrildi. Uygulamada yer alan illerin neredeyse tamamında geçtiğimiz haftalara göre artan yoğunluk farkı haritaya yansıdı. İşte o illerin son görünümleri...
18.11.2020 12:22
- Son Güncelleme: 18.11.2020 12:24
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