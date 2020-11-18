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81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum

Başkan Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısının ardından koronavirüs salgınıyla ilgili alınan yeni kısıtlama kararlarını açıkladı. Vaka sayısında yaşanan artışın ardından gözler bir taraftan da Sağlık Bakanlığının "Hayat Eve Sığar" uygulamasına çevrildi. Uygulamada yer alan illerin neredeyse tamamında geçtiğimiz haftalara göre artan yoğunluk farkı haritaya yansıdı. İşte o illerin son görünümleri...

18.11.2020 12:22 - Son Güncelleme: 18.11.2020 12:24
81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 692 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 819 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 103 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

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81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum

Toplam test sayısı 16 milyon 464 bin 678'ya ulaştı. Hasta sayısı 421 bin 413, vefat sayısı 11 bin 704, ağır hasta sayısı 3 bin 657, aktif hasta sayısı 50 bin 646 oldu.

81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum

Öte yandan illerdeki 15 günlük değişim koronavirüs yoğunluk haritasına böyle yansıdı. İşte son gelişmeler...

81 ilde koronavirüs alarmı! Yeni kısıtlamaların ardından şoke eden harita | Hayat Eve Sığar uygulaması son durum

ESKİŞEHİR - 21 EKİM 2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

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