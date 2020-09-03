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Şanlıurfa'da dev patlama! O anlar saniye saniye kaydedildi...

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası dükkanda büyük yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler anında olay yerine gelirken, yangını söndürmek için büyük uğraş verildi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken, dehşet anlarının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte saniye saniye o anlar...

03.09.2020 13:26 - Son Güncelleme: 03.09.2020 13:34
Şanlıurfa'da dev patlama! Dehşet anı saniye saniye kaydedildi...

Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yaşanan yangında patlama meydana geldi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken patlama anı ise kameralara yansıdı.

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Şanlıurfa'da dev patlama! Dehşet anı saniye saniye kaydedildi...

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Hal Pazarı (ŞUTİM) içerisindeki bir ekmek fırınında yaşandı. Fırın içerisindeki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Şanlıurfa'da dev patlama! Dehşet anı saniye saniye kaydedildi...

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında patlama yaşandı. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da dev patlama! Dehşet anı saniye saniye kaydedildi...
Şanlıurfa'da dev patlama! Dehşet anı saniye saniye kaydedildi...
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