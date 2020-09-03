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Şanlıurfa'da dev patlama! O anlar saniye saniye kaydedildi...

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa Hal Pazarındaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası dükkanda büyük yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler anında olay yerine gelirken, yangını söndürmek için büyük uğraş verildi. Patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken, dehşet anlarının kamera görüntüleri de ortaya çıktı. İşte saniye saniye o anlar...

03.09.2020 13:26 - Son Güncelleme: 03.09.2020 13:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





