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Eylül ayında çöl sıcakları etkili oldu! 26 yıllık rekor kırıldı

Son dakika haberine göre, Cezayir ve Libya çölleri üzerinden gelerek, Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları, Antalya'da kendini hissettirmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren yüksek nem oranıyla birleşen sıcak hava, başta tatilciler olmak üzere kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Sıcaklar Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi de etkisi altına aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat 14.00 itibariyle ölçülen 45 derecelik sıcaklıkla Adana'da Eylül ayının son 26 yıllık rekorunun kırıldığı bildirildi. 15 Eylül 1994'te en yüksek sıcaklık 43,2 derece olarak ölçülmüştü. Kentteki güneş altındaki termometreler ise sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi.

03.09.2020 16:44 - Son Güncelleme: 03.09.2020 16:44
Eylül ayında çöl sıcakları! 26 yıllık rekor kırıldı

Antalya'yı etkisi altına alan çöl sıcakları, eylül ayında rekor sıcaklıkların yaşanmasına neden oluyor.

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Eylül ayında çöl sıcakları! 26 yıllık rekor kırıldı

Turizm başkentinde hava sıcaklığı 39 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı ise 29,8 derece olarak ölçüldü.

Eylül ayında çöl sıcakları! 26 yıllık rekor kırıldı

Yüzde 45'lerde olan nemli hava, bunaltıcı etki yarattı. Özellikle öğle saatlerinde uzmanların kalp, tansiyon ve şeker hastalarının sokakta gezmemeleri konusunda uyarılarını dikkate alan kent sakinleri evlerine kapandı.

Eylül ayında çöl sıcakları! 26 yıllık rekor kırıldı

Sokakta çalışmak zorunda olan belediye peyzaj işçileri ise istirahat saatlerini yol ortalarında bulunan refüjlerde uyuyarak, değerlendirdi.

Eylül ayında çöl sıcakları! 26 yıllık rekor kırıldı

Kavurucu güneş, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenleri de etkiledi.

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