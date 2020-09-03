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Koronavirüs salgınında sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, herkes rahat nefes aldı

Koronavirüs salgınıyla ilgili sevindiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde mücadele ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimi ve normal hayata geri dönüşlerle birlikte ikinci dalga korkusu herkesi sarmışken bilim insanlarının açıkladığı yeni bir araştırmanın sonucu korku içinde bekleyen dünyaya umut oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

03.09.2020 09:41 - Son Güncelleme: 03.09.2020 10:00
Koronavirüste sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, dünya rahat nefes aldı

Son dakika haberi: Koronavirüs salgını hızını hiç kesmeden tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. İnsanlıksa dört gözle Covid-19'a karşı bir aşı ya da ilaç umuduyla beklemeye devam ediyor.

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Koronavirüste sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, dünya rahat nefes aldı

Dünya genelinde Covid-19 vakaları 25 milyon 917 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da 861 bin 514'e yükseldi.

Koronavirüste sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, dünya rahat nefes aldı

Kuzey yarı kürede kış mevsiminin yaklaşması, ekonominin canlanması için gevşetilen koronavirüs tedbirleri ve okulların başlaması gibi faktörler virüsün yayılmasını hızlandırıyor.

Koronavirüste sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, dünya rahat nefes aldı

Salgının başlarında çok ağır kayıplar verdikten sonra toparlanan Avrupa ülkelerinde ürküten vaka artışlarıysa korku yaratıyor.

Koronavirüste sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, dünya rahat nefes aldı

Dünya bu karanlık tablonun esiri olmuşken gelen bir haberse sevinç yarattı. İzlanda'da yapılan bir araştırma koronavirüste umutları artırdı!

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