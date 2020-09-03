Koronavirüs salgınında sevindiren gelişme! Bilim insanları açıkladı, herkes rahat nefes aldı
Koronavirüs salgınıyla ilgili sevindiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya koronavirüs salgınının pençesinde mücadele ederken ülkelerden gelen vaka ve ölüm sayıları korku yaratmaya devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimi ve normal hayata geri dönüşlerle birlikte ikinci dalga korkusu herkesi sarmışken bilim insanlarının açıkladığı yeni bir araştırmanın sonucu korku içinde bekleyen dünyaya umut oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
03.09.2020 09:41
- Son Güncelleme: 03.09.2020 10:00
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