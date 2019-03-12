Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu? 31 Mart 2019 sandık görevlisi sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık görevlisi ücretlerini açıkladı. YSK'ya başvuru yapan adayların seçimde görev alacağı yerler açıklandı. Sandık görevlisi olmak için başvuruda bulunan vatandaşlar 2019 sandık görevlisi sorgulama işlemini merak ediyor. Sandık görevli ücretleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, sandık görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...