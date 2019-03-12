Sandık görevlisi ücretleri ne kadar oldu? 31 Mart 2019 sandık görevlisi sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek. Sandıkta görev yapacak vatandaşlar sandık görevlisi sorgulama işlemi nasıl yapılıyor sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda sandık görevlisi ücretleri ne kadar sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor.
31 Mart 2019 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık görevlisi ücretlerini açıkladı. YSK'ya başvuru yapan adayların seçimde görev alacağı yerler açıklandı. Sandık görevlisi olmak için başvuruda bulunan vatandaşlar 2019 sandık görevlisi sorgulama işlemini merak ediyor. Sandık görevli ücretleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, sandık görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
SANDIK GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
9 Ocak 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücretleri açıklandı. En yüksek sandık görevlisi ücreti 261 lira olarak belirlendi. İşte YSK tarafından yayınlanan liste...
A) YÜKSEK SEÇİM KURULU
* Başkan ve Üyeler 261,00 TL
* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL
* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL
* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL
* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL
* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL
* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL