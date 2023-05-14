Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler
Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Öte yandan yurdun başka yerlerinde de benzer görüntülerle karşılaşıldı. İşte dikkat çeken o görüntüler.
14.05.2023 17:17 - Son Güncelleme: 14.05.2023 17:24
Düzce'nin Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.