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Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacağı okula, yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde geldi. Öte yandan yurdun başka yerlerinde de benzer görüntülerle karşılaşıldı. İşte dikkat çeken o görüntüler.

14.05.2023 17:17 - Son Güncelleme: 14.05.2023 17:24
Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler

Düzce'nin Beyciler Mahallesi'ndeki evinden yeniçeri kıyafetini giyerek çıkan 33 yaşındaki Bişgin, kayıtlı olduğu Beyciler İlkokulu'na atıyla ulaştı.

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Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler

Atının yularını okulun merdiven korkuluklarına bağlayan Bişgin, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler

Bişgin, seçimin önemine dikkati çekmek için atıyla geldiğini belirtti.

Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler

Bişgin, "Vatandaşlar yolda büyük ilgi gösterdi. Seçimin ruhunu yaşatmak istedik. Seçim demokrasi şöleni. Şölen havasında kutlamak istedim. Bizler ve Türkiye için bu seçim şahlanış olur." diye konuştu.

Sandık başından ilginç kareler! At ile oy kullanmaya gittiler

Aynı zamanda milli takım antrenörü olduğunu anlatan Bişgin, biniciliğe ilgisinden ötürü atla oy kullanmaya geldiğini sözlerine ekledi.

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